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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü, ligin 10. Hafta maçında karşılaştığı güçlü OSB Atletikspor'u 1-0 yenerek ilk yarının son haftasına lider olarak girmeyi başardı.

25.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:34
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü, ligin 10. Hafta maçında karşılaştığı güçlü Atletikspor'u 1-0 yenerek ilk yarının son haftasına lider olarak girmeyi başardı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Hakan Çam xx, İbrahim İmrağ xx, Tolga Selvi xx


Kayserigücü: xxx, xx, Yunus Akyüz xxx, Yavuz Özbey xx, Burak Çizmeciler xxx, İnanç Albayrak xxx ( Dk. 90 Emre Akyüz x), Emre Zeren xxx, Adem Yönel xx, Can Okumuş xx, Recep Çopur xx, Mahmut Altay xx ( Dk. 35 Ahmet İkiz x) ( Dk. 75 Uğur Karahançer x )


OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Emre Ateş xx, Orhan Şahin x( Dk. 55 Ömer Yıldız x ), Furkan Batar x ( Dk 68 Eray Lafçı x ), Yusuf Aydoğdu x, Mehmet Akif Gürkan xx, Emre Ulu x( Dk. 87 Çağrı Doğan x ), Muzaffer Sekmen xx, Efehan Gürpınar x, Serkan Yıldız xx


Gol: İnanç Albayrak Dk. 90 ( Kayserigücü ) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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