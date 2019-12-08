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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

08.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 08:33
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Muhammed Ülker xx


Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin xxx, Burak Zeki xx, (Dk.90+1 Çalışkan x), xxx, Birkan Çelik xxx, Sedat Özdemir xxx, Tolga Taşoluk xxx, Alper Demirel xxx, Ali Püsküllü xx, Ramazan Bulmuş xxx, Mehmet Orçan xxx, İsmail Mete xx, (Dk.85 Görkem Gök x)


Yerköyspor: Mert Ersoy xx, Mustafa Burak Ahi x, (Dk.38 Ali Topal x), Erhan Altuntaş xx, Ali Benli xx, Ahmet Şahin xx, Fırat Daş xx, Seyit Bilecen xx, Rasim Levent Tahma xx, Emrah Kaplangiray xx, Okan Koyuncu xx, Özcan Taşdelen xx


Goller: Alper Demirel Dk.15-25 (Kayseri Yavuzspor), Erhan Altuntaş Dk.65 (Yerköyspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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