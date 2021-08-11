SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
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SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçtiİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti.

SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti.

2021 -2022 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral, Sevgi Toncuk, Derin Yaya, Helin Boybeyi ve Zeynep Öykü Kalbisağde; takım menajeri Semih Tektaş nezaretinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolünden sonra açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı, "Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Çünkü sürpriz bir şekilde Avrupa Ligi'nde oynama şansını elde ettik. Bir ön eleme grubu maçı oynayacağız. Bizim için büyük bir şans. Geçen sene istediğimiz dereceyi elde edemedik ama kulübümüzün yapısı ve Avrupa'da tanınırlığını bugüne kadarki başarılarını bence çok iyi kullandık. Bize böyle bir davet geldi ve bu çok önemli bir şey. Galatasaray, Fenerbahçe ve biz Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Hedefimiz ön elemede oynayacağımız 3 maç. İşimiz kolay değil ama geçen seneye nazaran daha iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Avcı, "Belki bir de yabancı oyuncu takviyesi yaparsak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Şu an 4 yabancı oyuncumuz var. Bu sene 6 genç ile başladık. Bu 6 gencin 4'ü sezon boyunca bizimle beraber olacak. Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. Yapılanma içindeyiz. Yönetim açısından da bazı durumlarımızı kurumsal bir hale getirmeye çalışıyoruz. Haber beklediğimiz bazı sponsorlar var, desteklerini bekliyoruz. Ona göre de belki bir yabancı oyuncu takviyesi yapıp Avrupa'da da eski günleri anımsatacak bir ortam yaratmak istiyoruz. Bu maçları geçemezsek Avrupa Kupası'nda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MELİKE TUĞBA ORAL: HEDEFİMİZ İYİ MÜCADELE EDEREK YUKARILARDA YER ALMAK

Takımın tecrübeli basketbolcusu Melike Tuğba Oral ise "2 sezon sonra Kayseri' ye tekrar geldiğim için çok mutluyum. Bu sene buradaki hedeflerim farklı olacak. Takım olarak da elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz iyi mücadele ederek yukarılarda yer almak. Avrupa' da gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gitmek. Savaşan ve son topa kadar mücadele eden, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olacağımıza inanıyorum. Kayseri'nin geçmişte yaşadığı heyecanları tekrardan yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
SPOR Kayseri Basketbol'da oyuncular ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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