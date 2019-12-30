Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

30.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:54

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme'de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.



İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;



A Grubu Haftanın Sonuçları



Yerköyspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)



Amarat Gençlikspor 0-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Kayseri Yavuzspor 2-0 Yeni Esenspor



Esentepespor 2-3 Başakpınar Belediyespor



Argıncıkspor 0-1 Güneşspor



B Grubu Haftanın Sonuçları



Palasspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)



Akkışla Gençlikspor 0-2 Kayserigücü FK



Makfitspor 3-1 Gültepespor



Kafkasspor 1-1 Tomarza Belediyespor



Argıncık Esnafspor 2-6 Kayseri OSB Atletikspor



Sanayi Esnafspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA