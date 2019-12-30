Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme'de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;
A Grubu Haftanın Sonuçları
Yerköyspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
Amarat Gençlikspor 0-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Kayseri Yavuzspor 2-0 Yeni Esenspor
Esentepespor 2-3 Başakpınar Belediyespor
Argıncıkspor 0-1 Güneşspor
B Grubu Haftanın Sonuçları
Palasspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Akkışla Gençlikspor 0-2 Kayserigücü FK
Makfitspor 3-1 Gültepespor
Kafkasspor 1-1 Tomarza Belediyespor
Argıncık Esnafspor 2-6 Kayseri OSB Atletikspor
Sanayi Esnafspor (BAY) - KAYSERİ