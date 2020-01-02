Kaynak imalat sanayisinde yüzde 85'e kadar verimlilik artışı

02.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:39

Lincoln Electric Türkiye kaynak imalat sanayisi için sunduğu çift telli gazaltı kaynağı uygulaması HyperFill ile kaynak imalat sanayisinde devrim niteliğinde bir geliştirmeye imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir çift telli gazaltı kaynağı prosesi olan HyperFill™, ağır kaynaklı imalat uygulamalarında verimi artırıyor. Yarı-otomatik ve robotik kaynak uygulamaları için geliştirilen HyperFiII daha geniş kaynak dikişlerinin daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayarak yüksek metal yığma oranı gerektiren kaynak uygulamalarına yeni bir yaklaşım getiriyor.

Buna göre, HyperFill™ çift-telli yenilikçi tasarımı sayesinde kaynak kalitesinden ödün vermeden veya kullanım açısından herhangi bir zorluğa neden olmadan 8.2 kg/saatin üstünde (robotik uygulamalarda 10.9 kg/saat] metal yığma hızı sağlıyor."Tek kaynak makinesi ve tek tel besleme ünitesiyle yarı otomatik sistemlerde yüzde 54, robotik sistemlerde ise yüzde 85'e kadar verimlilik artışı elde edilebiliyor" denilen açıklamada, şu bilgiler verildi:"Lincoln Electric Türkiye'nin sunduğu kaliteli ve yenilikçi ürünler tüm sektörlerdeki kaynak ustaları tarafından güvenle tercih ediliyor. Şirket son olarak çift telli gazaltı kaynağı uygulaması HyperFill ile kaynak imalat sanayisinde devrim niteliğinde bir geliştirmeye imza atıyor. HyperFill, yüksek metal yığma hızları ile çalışmaya olanak sağlıyor."Patentli HyperFILL™ MIG kaynağı yöntemiyle kaynak banyosunun kararlılığından ve kaynak kalitesinden ödün vermeden mükemmel sonuçlar elde ediliyor."Sadece bir güç ünitesi, bir tel besleme ünitesi ve bir kontakt memenin kullanıldığı bu iki telli yenilikçi tasarım herhangi bir ilave sistem ihtiyacına gerek duymadan ve operatör zorluğuna neden olmadan 8.2 kg/saat'in üstünde (robotik uygulamalarda 10.9 kg/saat) metal yığma hızı sağlayan geniş ve düzgün bir ark konisi oluşturuyor."Tek kaynak makinesi ve tek tel besleme ünitesi ile tek tel uygulamalarına göre yarı otomatik sistemlerde yüzde 54, robotik sistemlerde ise yüzde 85'e kadar verimlilik artışı elde edilebiliyor."HyperFill kaynak uygulaması ile geniş ve dengeli yayılmış bir ark konisi oluşur. Bu sayede düzgün ve kararlı kaynak banyosu yüksek metal yığma hızları ile çalışırken proses kullanımını kolaylaştırır."Metal yığma hızlarını tek telle gerçekleştirilen kaynak uygulamalarına göre belirgin oranda arttırır. HyperFill, ark kararlılığı sayesinde geniş kaynak banyolarının kolay kontrol edilmesine olanak sağlar."Telin beslenmesinde sadece bir tel besleme ünitesi, tek torç ve bir kontakt meme kullanılır. HyperFill kaynak uygulaması ve Lincoln Electric Türkiye'nin yenilikçi ürünleri hakkında bilgi almak için askaynak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA