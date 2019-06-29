Kaymakam ve Belediye Başkanı kazmayı eline aldı, tarlaya girdi

DOKAP tarafından desteklenen tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi kapsamında yayla kekiği projesinde Rize'nin İkizdere ilçesi pilot ilçe seçilince İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı kazmayı eline aldı tarlaya girdi.

DOKAP tarafından bitki yetiştiriciliği konusunda pilot bölge seçilen İkizdere havzasında, uygun bahçeleri dikime hazırlamak için kurum ve kuruşlar el ele vererek örnek bir çalışma sergiledi. İkizdere Kaymakamlığı, Belediye ve İkizdere İlçe Tarım Müdürlüğü el ele vererek bir kampanya başlattı. İlk etaptaki bahçe hazırlama kampanyasına İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı Hakan Karagöz ve İkizdere İlçe Tarım Müdürü Murat Kutluk ile Çağrankaya Mahallesi Muhtarı Endam Biber'in bahçesi el birliğiyle dikime hazır hale getirildi. İkizdere'de tarıma dikkat çekmek isteyen Belediye Başkanı Hakan Karagöz ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan iş tulumlarını ve çizmelerini giydi, ellerine aldıkları kazmalar ile tarlaları kazmaya başladı.

Çalışma hakkında bir bilgi veren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, dikilecek yayla kekiğinin bir gelir kapısı olduğunu dile getirerek, "Bölgemizde çaya alternatif olarak, özellikle bin metrenin üzerinde çay yetişmediğinden DOKAP'ın Selçuk Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği 'Yayla Kekiği' üretimi için İkizdere havzası pilot bölge seçildi. İklimimiz ve toprağımız bu anlamda buna çok elverişli. Bize geldi bu teklif, biz de destek olmak amacıyla bölgemiz bu bitkiyi üretecek iklime ve toprak yapısına sahip olduğu için, bölgenin buna ihtiyacı da olduğu için böyle bir kampanya başlattık. İlçe tarım müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ile beraber, mühendis kardeşlerimizden Allah razı olsun hepsi çizmelerini giymişler, kazmalarımızı tırmıklarımızı aldık çalışıyoruz. Çiftçiyi bu işe heyecanlandırmak, bu işe yönlendirmek için bir kampanya başlattık. Projelerin ilk başta hayata geçirilmeleri, başlatılması zordur" dedi.

Yayla kekiğinin balın rekoltesini arttıracağı gibi dönüm başına 10 bin lira gibi bir getirisi olduğunu da dile getiren Başkan Karagöz, "Bölgemizde arıcılık yapıldığından varroaya çok iyi geliyor. Bal rekoltesi çok fazla artacak. İlaç sanayinde kullanılıyor. Bir kere ekince 10 yıl boyunca ellemiyorsunuz. Çay gibi ama bakımı çaydan daha az. Dönüm başı da 10 bin lira gibi bir getirisi var. Bin metrenin altındaki köylerimizde çay olmadığından alternatif bir ürüne ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA