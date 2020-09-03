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Kaymakam Türkiye birincisini ağırladı

Samsun 19 Mayıs Kaymakamı Civelek, Sakarya'da yapılan şampiyonada kata dalında Türkiye birincisi olan sporcuyu makamında kabul etti.

Kaymakam Türkiye birincisini ağırladı
03.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:19

Samsun 19 Mayıs Kaymakamı Civelek, Sakarya'da yapılan şampiyonada kata dalında Türkiye birincisi olan sporcuyu makamında kabul etti.

Sakarya'da düzenlenen İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda kata dalında Türkiye birincisi olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sinem Özkan ve beraberinde Halk Eğitim Müdürü Şinasi Aksan, karate öğretmeni İbrahim Kanberteri, Türkiye Karate Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Erol Kutlu ile birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i ziyaret etti.

Sinem Özkan'ı ve öğretmenlerini tebrik eden Kaymakam İbrahim Civelek, "Öğrencimizin bu başarısı ile gurur duyuyoruz. Her öğrencimizin bu başarıyı yakalamasının da imkansız olamayacağını ifade etmek istiyorum. Bu başarıdan dolayı kendisini kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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