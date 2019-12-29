Kaymakam Özkan aday öğretmenlerin eğitim seminerine katıldı
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Kaymakam Özkan aday öğretmenlerin eğitim seminerine katıldı

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik eğitim seminerine katıldı.

29.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:06
Kaymakam Özkan aday öğretmenlerin eğitim seminerine katıldı

Kaymakamı , ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik eğitim seminerine katıldı.

Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Özkan, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, tavsiyelerde bulundu.

Seminere, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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