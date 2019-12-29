Kaymakam Özkan aday öğretmenlerin eğitim seminerine katıldı
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik eğitim seminerine katıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik eğitim seminerine katıldı.
Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Özkan, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, tavsiyelerde bulundu.
Seminere, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.