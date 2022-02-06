Kaymakam İlyas Memiş Körfez Zeytin Üreticilerini kabul etti - Haberler Ekonomi
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Kaymakam İlyas Memiş Körfez Zeytin Üreticilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kaymakam İlyas Memiş Körfez Zeytin Üreticilerini kabul etti

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, Edremit Körfezi Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri temsilcilerini makamında kabul etti.

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, Edremit Körfezi Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri temsilcilerini makamında kabul etti. Edremit Körfezi Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ve İlçe dernek başkanları Ali Rıza Sarı, Hilmi Akdoğan, Mehmet Semerci ve Emin Dereli Kaymakam Memiş'in konuğu oldu.

Ziyarette, Balıkesir'in Körfez ilçeleri olan Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Havran ve Gömeçte yetiştirilen kaliteli zeytin ve zeytinyağının bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığının artırılması ve zeytincilikle ilgili konular ele alındı. Edremit Körfezi Bölgesi Zeytin ve Zeytinyağı Temsilcilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İlyas Memiş, konuklarına teşekkür etti. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık'da, kendilerini kabul eden Kaymakam İlyas Memiş'e teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Edremit Körfezi, İlyas Memiş, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Haber

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