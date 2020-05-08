Kaymakam Halim yatırımları yerinde inceledi

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelinde tamamlanan ve devam eden projeleri, yatırımları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelinde tamamlanan ve devam eden projeleri, yatırımları yerinde inceledi.

Simav İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar ile İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ'ın da katıldığı incelemeleri değerlendiren Kaymakam Halim, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde E-Sınav Merkezi kuruldu. 22 adet son sistem bilgisayarın bulunduğu merkezde Ehliyet sınavları, çıraklık-kalfalık sınavları yapılacak. Bu merkezin maliyeti, tamamlayıcı unsurlar, tefrişat, sistem odası ile birlikte yaklaşık 500 bin TL olacak. Sınav güvenliğini sağlayan bu proje, kargo ve nakliye masrafını da ortadan kaldıracak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, mesleki eğitim, sanal gerçeklik ve robotik kodlama istasyonunun bulunacağı, Zafer Kalkınma Ajansı destekli 'Simav Kendin Yap' atölyesi kuruluyor. Burada önce öğretmenlerin eğitimi tamamlanacak sonra da öğrencilerimiz uygulamalı eğitim görecek. Projeye, Zafer kalkınma Ajansı'nın yanı sıra Simav Kaymakamlığı, Simav Belediye Başkanlığı, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu da katkıda bulundu. Bilim insanı yetişecek olan, önemsediğimiz bu projenin maliyeti 412 bin 387 TL'dir. Simav ilçe stadyumunun suni çim zemini yenilendi, futbol sahasının etrafındaki yürüyüş ve koşu yolunun da suni çimle kaplandığı yatırım için 944 bin TL harcama yapıldı. Kapalı spor salonunda ki çarpma levhaları 25 bin 960 TL maliyetle tamamlandı. İlçemizdeki 4 değerli projenin maliyeti, 1 milyon 884 bin 347 TL diri" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA