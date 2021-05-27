Kaymakam Halim: "Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor"
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Kaymakam Halim: "Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor"

Kaymakam Halim: 'Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkarılan madencilik faaliyetleri doğa ile uyumlu yürütülerek, ülke ekonomisine katkı sağlayıp, bölgesel istihdam sağlıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkarılan madencilik faaliyetleri doğa ile uyumlu yürütülerek, ülke ekonomisine katkı sağlayıp, bölgesel istihdam sağlıyor.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Jandarma personeli ile birlikte ilçedeki maden ocaklarını ziyaret etti. Kaymakam Halim, " İlçemize bağlı Sünnetçiler köyünde çıkarılan mangenez, Bedirler köyünde çıkarılan antimon, Karakoca köyünde çıkarılan çinko ve kurşun madeni ocaklarını yerinde ziyaret ettik. Mangenez madeni verimli bir ocaktan sağlanıyor oluşu, hem ilçemiz hem de ülke ekonomisi adına önemli bir kazanım. İnsanlığın çok eskiden beri kullandığı ve sürme taşı olarak da bilinen antimon madeni ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Çinko ve kurşun madeni ocağında şantiye kuruldu. Kapalı ocak sisteminde, her geçen gün ilerleme kaydediliyor. İlçemizde doğa ile uyumlu olarak yürütülen madencilik faaliyetleri, ülke ekonomisine katkı sağladığı gibi bölgesel olarak istihdamı destekliyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Halim: 'Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor'
Kaymakam Halim: 'Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor'
Kaymakam Halim: 'Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor'
Kaymakam Halim: 'Maden ocaklarımız doğa ile uyumlu çalışıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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