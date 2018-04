Kayısı En Meşakkatli Döneme Girdi

Malatya'da özellikle merkeze yakın yerlerde çiçeklenme döneminin ardından çağla dönemine giren kayısı, en meşakkatli sürecini yaşıyor.

Şu ana kadar yüksek rakıma sahip birkaç köy dışında herhangi bir don vakası yaşanmaması nedeniyle üreticisini sevindiren kayısı da çiçeklenme sürecinin ardından çağla dönemine geçiş başladı. Kayısı çağlaları, henüz kabuk bağlamayan çekirdeği ve yeşil rengiyle bahçeleri süslemeye başladı. Kayısının çiçeklenme, çağla ve hasat dönemini en erken yaşayan yerlerinden biri olan Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu köyünde, çağla dolu ağaç dalları adeta bir resim tablosunu andırıyor.

Yeni dönemin ilk günlerinde görülen don olayları, üreticiyi tedirgin ediyor. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece yüksek rakımlı bazı yerlerde don olayının meydana gelmesi, üreticiyi önümüzdeki günler öncesinde önlem almaya itiyor. Kayısı üreticileri, ürün için en önemli sürecin 23 Nisan'a kadar ki olan zaman olduğunu belirterek, bu dönemi kayıtsız atlamaya çalışıyor.

Don riskinin de en yüksek olduğu süreç olarak bilinen çağla döneminin hasarsız atlatılması halinde bu yıl kayısıda yüksek verim bekleniyor. Kayısı bahçesi sahibi Yunus Çolak İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısıda bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.

" Bereketli bir yıl bekliyoruz"

Havaların iyi gitmesi nedeniyle bu sene çiçeklenme ve çağla döneminin erken geldiğini belirten Çolak, "Bu sene çiçeklenme ve çağla dönemini erken yaşadık. Şimdiye kadar herhangi bir don vakası yaşamadık. Burası baraja yakın olduğu için biraz sıcak. İnşallah bu sene kayısıda bereketli bir yıl bekliyoruz. Şu günlerde özellikle kayısının bakımı konusunda altını sürüyoruz, suluyoruz. Tabi yağmur olursa çil ilacı da atabiliriz. Gördüğünüz gibi mahsul bu sene iyi durumda" dedi.

Üretici Şevket Yalçınkaya ise don olayı olmamasına rağmen bu sene bahçesinde mahsulün az olmasından yakındı. Yalçınkaya, "Ben şu an kayısıların altını sürüyorum. Benim bahçemde kayısı az diyebilirim. Herhangi bir don olayı olmadı ama kayısı az. Nedenini bilmiyorum. İnşallah bu sene bereketli bir yıl olur. 23 Nisan'a kadar don riski devam edecek. Her sene genelde öyle olur. Ben şimdiye kadar kayısılarımı hiç sigortalatmadım. Cenabı Allah verirse verir. Zaten görüyorsunuz şu an ağaçları seyrek tutmuş durumdalar. Tabi kayısı üreticiliği zor iştir. Bir sürü emek harcıyorsun sattığında hiçbir şey anlamıyorsun" diye konuştu. - MALATYA