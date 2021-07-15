Son dakika haber: Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu

Son dakika haber: Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Adana'da kayıp olan engelli çocuk sosyal medyada yapılan paylaşımla 5 dakikada bulundu.

Adana'da kayıp olan engelli çocuk sosyal medyada yapılan paylaşımla 5 dakikada bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde kaybolan bir çocuk için kentteki bir sosyal medya hesabında paylaşım yapıldı. Bu paylaşımı gören bir kullanıcıysa çocuğun dolmuşta olduğunu bildiren paylaşımla cevap verdi. Sosyal medyadaki Adana Çevirme Radar hesabının admini Fırat Çınar ise her 2 kullanıcıya teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kayıp çocuk sosyal medya sayesinde 5 dakikada bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:23:32. #1.15#

title