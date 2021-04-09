Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 115, Palandöken'de 113, Uludağ'da 110, Kartepe'de 87, Ilgaz'da 84, Sarıkamış'ta 77, Erciyes'te 63, Ergan'da 59, Konaklı'da 56, Nemrut'ta 50, Yıldız Dağı'nda 40, Yedikuyularda 35, Yıldıztepe'de 22, Ladik ve Çambaşı'nda 14, Davraz'da 12, Keltepe'de 9, Haserek ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da 6, Ovacık, Hazarbaba ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: