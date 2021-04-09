Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 115, Palandöken'de 113, Uludağ'da 110, Kartepe'de 87, Ilgaz'da 84, Sarıkamış'ta 77, Erciyes'te 63, Ergan'da 59, Konaklı'da 56, Nemrut'ta 50, Yıldız Dağı'nda 40, Yedikuyularda 35, Yıldıztepe'de 22, Ladik ve Çambaşı'nda 14, Davraz'da 12, Keltepe'de 9, Haserek ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da 6, Ovacık, Hazarbaba ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez09.04.2021En düşükEn yüksek
UludağKY-10-4
PalandökenHY19
SarıkamışHY114
NemrutGSY19
KonaklıHY29
DavrazKKY-62
ErciyesKY-32
IlgazKY8-6
HakkariY-49
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HY: Hafif yağışlı GSY: Gökgürültülü sağanak yağışkı, Y: Yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Gökhan Töre Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:22:18. #1.15#
title