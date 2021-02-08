Kayak hakemliği için 24 ilden gelen adaylar Bitlis'te buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayak hakemliği için 24 ilden gelen adaylar Bitlis'te buluştu

08.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:36
Kayak hakemliği için 24 ilden gelen adaylar Bitlis'te buluştu

Türkiye Kayak Federasyonunca Bitlis'te düzenlenen kayak hakemliği kursu yoğun ilgi gördü.

Türkiye Kayak Federasyonunca Bitlis'te düzenlenen kayak hakemliği kursu yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda başlayan kursa 24 ilden 172 aday hakem katıldı.

Üç gün süren eğitimlerde alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşlarında kurs alan aday hakemler, yazılı sınavın ardından uygulama sınavına tabi tutuldu.

El Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeki sınavda katılımcılar, hakem olabilmek dondurucu soğuğa rağmen kayak takımlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talebi üzerine kentte kayak hakemliği kursu açtıklarını söyledi.

Alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşında aday hakemlerin katılımıyla eğitimler verildiğini belirten Ulukan, şunları kaydetti:

"Kursumuza 24 ilden 172 aday hakem katıldı. Eğitimlerin ardından yazılı sınav yaptık. Bugün ise uygulamalı sınavımızı yapıyoruz. Kursumuzun verimli geçtiğine inanıyorum. Salgın kurallarını uygulayarak eğitimlerimizi verdik. Yoğun bir çalışma ile bugün kursumuzu bitireceğiz. Türkiye geneli kurslar açıyoruz. Yoğun bir katılım oldu. Daha önce Bitlis'e ve bölgeye gelmeyen aday hakemler burada buluştu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Selami Şahin Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak hakemliği için 24 ilden gelen adaylar Bitlis'te buluştu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:42:15. #1.15#
title