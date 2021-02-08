Kayak hakemliği için 24 ilden gelen adaylar Bitlis'te buluştu

Türkiye Kayak Federasyonunca Bitlis'te düzenlenen kayak hakemliği kursu yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu'nda başlayan kursa 24 ilden 172 aday hakem katıldı.

Üç gün süren eğitimlerde alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşlarında kurs alan aday hakemler, yazılı sınavın ardından uygulama sınavına tabi tutuldu.

El Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeki sınavda katılımcılar, hakem olabilmek dondurucu soğuğa rağmen kayak takımlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talebi üzerine kentte kayak hakemliği kursu açtıklarını söyledi.

Alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu branşında aday hakemlerin katılımıyla eğitimler verildiğini belirten Ulukan, şunları kaydetti:

"Kursumuza 24 ilden 172 aday hakem katıldı. Eğitimlerin ardından yazılı sınav yaptık. Bugün ise uygulamalı sınavımızı yapıyoruz. Kursumuzun verimli geçtiğine inanıyorum. Salgın kurallarını uygulayarak eğitimlerimizi verdik. Yoğun bir çalışma ile bugün kursumuzu bitireceğiz. Türkiye geneli kurslar açıyoruz. Yoğun bir katılım oldu. Daha önce Bitlis'e ve bölgeye gelmeyen aday hakemler burada buluştu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur