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Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda salgına karşı alınan önlemlerden bahsederken "Tokalaşmaktan ve sarılmaktan hiç haz etmem. Hele erkekle öpüşmenin son derece karşısındayım" diyerek gündeme bomba gibi girdi.

20.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:17

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla oğlu Kaya ile Bodrum'a tatil yapmaya gitti. 56 yaşındaki Çilingiroğlu, Posta'ya verdiği röportajda tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"KORONAVİRÜS TEST SONUCUM NEGATİF ÇIKTI"

Karantina döneminin zorluğundan bahseden Çilingiroğlu, "Moral bozucu bir süreç yani. Gerçi ben televizyoncu olduğum için dışarı çıkma hakkım vardı ama çıkmadım. Çıksam nereye gidecektim? Oğlanın yanına, bir de Hülya'nın (Avşar) yanına gittim, o kadar yani. Ama psikolojik olarak çok etkilenmedim ve hiç korkmadım. Mukadderata çok inandığım için 'olacak olan olur' diye bakarım. Test olmuştum, o da negatif çıkmıştı zaten. Herkes birbirini kaybedecek eninde sonunda. Bu, önüne geçilebilecek bir durum değil. Benim sağlığımda benim sevdiklerim gitmesin de... Bana ne olursa olsun. Kimsenin acısını görmek istemem" dedi.

"ÖLENLERİN YARISI ECELİYLE ÖLÜYOR"

Normalleşme sürecini değerlendiren ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Bence verilen karar doğruydu. İnsanlar koronayla bağışıklık sistemi sayesinde savaşacak. Ben ölenlerin de yarısının eceliyle öldüğünü düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Doğrudur ya da yanlıştır bilemem."

Kaya Çilingiroğlu'nda tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

"MAAŞIM OLDUĞU İÇİN EKONOMİK SIKINTI YAŞAMADIM"

"Ekonomik olarak sıkıntı yaşamadım. Benim belirli bir maaşım var. Paramı aldım ama insanların çoğu bu sıkıntıyı yaşadı. Yaşayacaklar da zaten. Bütün mekanlara bakıyorum, bomboş. Ekonomik açıdan çok darbe vurdu insanlara. Günübirlik çalışanlar var, işten atılanlar var. Var da var. Eee sanatçılar da bunu epey konuştu, onlar da sahneye çıkamıyor. Spor dünyası da çok etkilendi.

"ERKEKLE ÖPÜŞMEYE KARŞIYIM"

Salgına karşı alınan tedbirlerden bahseden Kaya Çilingiroğlu, gündemi sarsacak sözlerine şunları ekledi: "Ya ben zaten tokalaşmak ve sarılmaktan hiç haz etmem. Hele erkekle öpüşmenin son derece karşısındayım. Ve bunu mümkün mertebe yapmayan bir insanım. Ellerimi iyi yıkarım, ben bu el yıkamayı ameliyathanede öğrendim. O zaman yaşım 6-7 idi. Dolayısıyla bir cerrah gibi elimi yıkarım. Bana hijyen konusunda koronanın öğrettiği çok bir şey yok."

"YOLDA BENİ ÖPMEK İSTEYEN İNSANI İSTEMİYORUM"

"Öpüşmek ne demek abi? Erkek erkeğe öpüşmek, kafa tokuşmak ne kadar normal sizce? Ne kadar gereksiz bir eylem. Hem sıcakkanlı Akdeniz insanlarıyız biz. Sıcakkanlılığımızı daha başka şeylerde gösteririz. Erkek erkeğe öpüşme ile sıcakkanlılığın ne ilgisi var. Korona var, şimdi yapmıyoruz, neremiz eksildi? Ne yani şimdi sıcakkanlı değil miyiz? Bu süreç bitse de ben bunları yine yapmayacağım. Mesela sokakta geliyor, tanımadığın bilmediğin bir adam seni öpmeye çalışıyor. 'Abi gel öpeyim' diyor. Ne alakası var? Öpmesin kardeşim, istemiyorum."

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
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