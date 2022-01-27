Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörünün Merkez Bankasının sağladığı imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek üretimi finanse etmeleri konusunda gerekeni...
AA - Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunumunun ardından soruları cevapladı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soruları cevaplaması ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda sunumunun ardından soruları cevapladı. (9)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörünün Merkez Bankasının sağladığı imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek üretimi finanse etmeleri konusunda gerekeni yapmaları lazım."