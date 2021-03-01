Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor

01.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:06
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor

KARADENİZ'de, bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı.

KARADENİZ'de, bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar, lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satılırken, balıkçılar ise yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, tezgahları şenlendirdi. Palamut bol olunca Sinoplu balıkçılar, lakerda yapımına da başladı. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 300- 350 liradan satışa sunuluyor.

'TALEP ÇOK AMA ELİMİZDE LAKERDA YOK'

Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı İsmail Değer, "Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir. Daha sonra iplik dediğimiz tellerle balıkların kanları alınır. Birkaç gün daha suda kaldıktan sonra tuza yatırılır ve bu şekilde lakerdamız hazırlanır. Elimizde bayağı miktarda lakerda vardı. 250-300 tane palamut ve torikten lakerda yapmıştık, hepsi bitti. Şu anda 7-8 tane torikten yaptığımız lakerdamız kaldı ama onlar da bitmek üzere, yok satıyoruz. Şu anda talep çok ama elimizde o kadar çok lakerda yok. Bu da ister istemez fiyatları etkiliyor. Şu anda bir kavanoz lakerda 300-350 lira civarında satılıyor" dedi.


Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor
Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mustafa Destici Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Osman Özköylü Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavanozu 350 lira olan lakerda yok satıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:06:15. #1.16#
title