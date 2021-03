KAVA Coin nedir? Güncel KAVA (Kava.io) Coin yorum ve grafiği

Kava.io bugünkü fiyatı ₺41,44 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺880.594.253 TRY. Kava.io son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #129, piyasa değeri ₺2.425.334.992 TRY. Dolaşımdaki arz 58.524.186 KAVA coin ve azami seviye arzı.

KAVA COİN NEDİR?

Kava, kullanıcıların USDX stabilcoinleri ödünç almalarına ve getiri kazanmaya başlamak için çeşitli kripto para birimlerini yatırmalarına olanak tanıyan zincirler arası bir DeFi borç verme platformudur .

Kava DeFi merkezi, dijital varlıklar için merkezi olmayan bir banka gibi çalışır ve kullanıcıların yerel USD'ye sabitlenmiş stablecoin USDX'in yanı sıra sentetikler ve türevler de dahil olmak üzere bir dizi merkezi olmayan finansal hizmete erişmesine izin verir. Kava aracılığıyla, kullanıcılar teminat yatırarak USDX jetonlarını ödünç alabilir ve kripto varlıklarına maruziyetlerini etkin bir şekilde kaldırabilirler.

Cosmos blok zinciri üzerine inşa edilen Kava, stabilcoin kredilerinin her zaman yeterince teminatlandırılmasını sağlamak için teminatlandırılmış bir borç pozisyonu (CDP) sistemini kullanır. Bir borçlu teminatlarını gerekli bir eşiğin üzerinde tutamazsa, Kava tasfiye memuru modülü, başarısız CDP'lerden teminatı alacak ve satış için açık artırma modülüne gönderecektir.

Kava'nın USDX stabilcoinine ek olarak, Kava blok zinciri ayrıca yerel KAVA tokenini de içerir. Bu, yönetişim tekliflerine oy vermek için kullanılan bir fayda belirtecidir ve ayrıca sistemin yetersiz teminatlandırıldığı durumlar için bir yedek para birimi olarak işlev görür.

Kava'nın Kurucuları Kimlerdir?

Kava'nın arkasındaki ana şirket olan Kava Labs, Inc., Brian Kerr, Ruaridh O'Donnell ve Scott Stuart tarafından ortak olarak kuruldu.

Brian Kerr, platformun şu anki CEO'sudur ve daha önce Snowball ve DMarket dahil olmak üzere çeşitli blockchain ve kripto platformlarında danışman olarak çalışmıştır . Kerr, çeşitli ve başarılı bir kariyere sahipti ve işletme yönetimi eğitimi aldı.

Bir MSc Fizik mezunu olan Ruaridh O'Donnell, Kava'nın ikinci kurucu ortağı olarak listelenmiştir ve Levelworks'te eski bir mühendis ve veri analisti. Kava'nın son kurucu ortağı, şu anda Kava Labs'ta ürün yöneticisi olarak çalışan eski bir profesyonel poker oyuncusu olan Scott Stuart'tır.

Kava Labs ayrıca bir düzine başka çalışanı ve yükleniciyi de listeliyor; bunların en önemlileri, Kava'da blockchain mühendisi rolünü üstlenen deneyimli bir akıllı sözleşme geliştiricisi ve denetçisi olan Denali Marsh.

Kava'yı Benzersiz Yapan Nedir?

Kava, zincirler arası varlıklara verdiği destek sayesinde kendisini diğer benzer merkezi olmayan kredi platformlarından farklılaştırıyor.

Cosmos' bölgeleri teknolojisi sayesinde Kava kullanıcıları dahil yerli varlıkların geniş bir yelpazeye, yatırmak mümkün olacak Bitcoin (BTC) , XRP , Binance Coin (BNB) ve Binance USD (BUSD). Ancak şimdilik, çapraz zincir varlıkları Binance Chain (BEP2) varlıkları olarak sarılmalıdır.

Aynı şekilde Kava, kullanıcıların USDX stabilcoinlerini darp ederek getiri elde etmelerine de izin veriyor. Bir kez basıldıktan sonra, bu USDX tokenleri , teminat Kava tarafından korunurken kullanıcıya değişken bir APY kazandıran Kava'nın HARD Protokolü olarak bilinen para piyasasına katkıda bulunabilir .

Kava kullanıcıları, KAVA ödüllerini doğrudan protokolden kazanmak için kendi stake düğümlerini çalıştırabilirler . Ancak, yalnızca ilk 100 Kava düğümü (doğrulayıcı olarak da bilinir) bu ödülleri almaya hak kazanır. Bunun ötesinde, KAVA sahipleri tokenlerini Binance ve Huobi Pool gibi çeşitli uyumlu değişim platformlarında paylaşabilirler.

Bunun ötesinde, kullanıcılar platformda USDX darp ederek düzenli KAVA ödülleri kazanabilirler. Sistem ayrıca, dolaşımdaki arzın azaltılmasına yardımcı olan KAVA jetonlarını yakmak için çeşitli mekanizmalar kullanır.

Dolaşımda Kaç Kava (KAVA) Sikkesi Var?

KAVA token, birkaç özel satış ve Binance Launchpad ilk takas teklifinin ( IEO ) ardından ilk olarak 2019'da piyasaya sürüldü . Toplamda, KAVA tokenlerinin% 40'ı özel satış yatırımcılarına satılırken, toplam arzın% 6,52'si Binance Launchpad'de satılarak ~ 3 milyon $ arttı.

Kalan KAVA token arzının% 25'i Kava Labs hissedarlarına tahsis edilirken, son% 28,48'i Kava ekosistemini büyütmek için kullanılmak üzere Kava Hazinesine tahsis edildi.

Kasım 2020 itibariyle, mevcut maksimum 111,5 milyon token arzından yaklaşık 47 milyon KAVA token dolaşımda. Bununla birlikte, KAVA enflasyonist olduğu için, bu maksimum arz zamanla artar - stake edilen KAVA tokenlerinin oranına bağlı olarak yılda% 3 ila% 20 arasında. Piyasanın yeterince teminatlandırılmış halde kalmasını sağlamak için KAVA'nın basılması gerekiyorsa, maksimum arz da artabilir.

Binance tarafından yapılan tahminlere göre , KAVA jetonunun Ekim 2022'ye kadar% 100 seyreltmeye ulaşması gerekiyor.

Kava Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Kava, Cosmos üzerine inşa edilmiştir ve ağın bütünlüğünü sağlamak için Tendermint tabanlı bir proof-of-stake (POS) konsensüs mekanizması kullanır.

Bu, işlemleri onaylamak için bir doğrulama düğümleri ağı kullanır. Bu doğrulayıcı düğümler, işlemleri doğrulama görevini üstlenmek için teminat vermelidir. Doğrulayıcılar hatalı davranırsa veya katı minimum gereksinimleri karşılayamazsa, payları cezalandırılır - bu nedenle doğrulayıcıları dürüst ve verimli kalmaya teşvik eder.

Kava'nın akıllı sözleşmeleri , CertiK, B-Harvest ve Quantstamp dahil olmak üzere birden fazla bağımsız blok zinciri ve kripto güvenlik firması tarafından denetlendi. Bugüne kadar hiçbir güvenlik açığı bulunamadı.

Kava'yı (KAVA) Nereden Satın Alabilirsiniz?

KAVA tokenleri bir düzineden fazla borsa platformunda takas edilebilir ve artık çok çeşitli KAVA alım satım çiftleri mevcuttur, bunlardan en popülerleri KAVA/ USDT, KAVA/ BTC ve KAVA/ BNB'dir.