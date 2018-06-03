Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans" Eğitimini Başarıyla Bitirenlere Sertifika

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde düzenlenen "Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans" eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri ile SBMYO Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin katıldığı 30 saatlik eğitim programı kapsamında İslam ekonomisi, faizsiz finans ürünleri, katılım bankacılığı Türkiye'de Katılım Bankacılığı, Katılım Bankacılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, İslami finans verileri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre 59 öğrenci sertifika, 37 öğrenci ise katılım belgesi almaya hak kazandı.

Törende bir konuşma yapan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Türkiye'de Katılım Bankacılığının toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı yaklaşık olarak yüzde 5,5, olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk katılım bankasının 1985 yılında kurulduğunu açıklayan Utku, 1999 yılına kadar katılım bankacılığı sektörünün kanunun olmadığını ve KHK ile 15 yıl boyunca bankacılık yapmaya çalıştıklarını belirterek, ilk 15 yılı öğrenme dönemi olarak nitelendirerek sektörün detaylarını hiç kimsenin bilmediğinin altını çizdi.

2001 yılındaki krize dikkat çeken Utku, katılım bankalarının 2001 yılı döneminde yüzde 1,5 civarına düştüğünü ancak batmadığını ifade ederek, bu yüzden katılım bankacılığının çok farklı bir model olduğunu kaydetti. 2007-2008 krizinde dünyada birçok bankanın ciddi sıkıntılar yaşayarak battığını açıklayan Utku, yaşananların küresel finansal kriz olarak adlandırıldığını ve yaşanan krizin katılım bankacılığı sektörü adına test mahiyetinde olduğunun altını çizdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde İslami Bankacılığı anlattığını da ifade eden Utku, ülkelerin İslami konsept olduğu için değil dayanaklı bir model olduğu için sektör ile yakından ilgilendiklerini vurguladı.

"Önümüzdeki dönemde katılım bankacılığı daha da büyüyecektir. O yüzden aldığınız sertifikaların çok ciddi anlamda önemi var. Türkiye'de hali hazırda yüzde 5'lik olan dilim büyümeye devam ediyor" diyen Utku, bireysel emeklilik sürecinde Türkiye'de yüzde 60'lık kesimin katılım bankacılığını tercih ettiğini ifade ederek tüketici finansman şirketlerini de faizsiz modellerinin devreye girdiğini vurguladı.

Bu sektörün ekosisteminin giderek büyüdüğünü yineleyen Utku, artık Türkiye'nin sektör kapsamında etkisini yavaş yavaş göstermeye başladığını belirterek "Adı ne olursa olsun ciddi anlamda bu işe sadece Müslüman ülkeler değil tüm dünya benzer modellerle el atmaya başladı" dedi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ziraat Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Özkan Akta, Vakıf Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Sinan Aktaş, Kuveyt Türk Katılım Bankası adına Yusuf Çağman, Türkiye Finans Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Emrah Akça, Albaraka Türk Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Aşkın Bolkan ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM