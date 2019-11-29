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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054863 0,18
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Kare Portföy Bir.

29.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:30
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054863 0,18
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023756 0,12
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,979887 0,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376255 0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,619035 0,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,752061 0,18
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,296006 0,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,388129 0,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,504506 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,058418 4,05
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051373 2,00
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,949356 1,93
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,916090 1,69
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,150339 1,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,775870 2,36
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,879562 0,88
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,498368 0,67
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,082607 0,67
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046770 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160600 1,86
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,174945 1,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,514356 1,18
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020574 0,76
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,728738 0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021143 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055192 0,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,185628 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,569708 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,717001 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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