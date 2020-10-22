Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:03
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087146 -0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 747,583121 -0,79
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,140386 -0,71
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059306 -0,59
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044485 -0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009108 -3,74
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035295 -0,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,099089 -0,89
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082692 -0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042327 -0,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053368 -1,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,672374 -1,16
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099162 -1,13
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,116900 -0,98
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107651 -0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034860 -1,94
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,134084 -0,79
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,109156 -0,65
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034488 -0,55
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,379868 -0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029292 -0,74
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,252958 -0,70
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,011539 -0,60
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,218246 -0,60
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030601 -0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,132982 -0,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067531 -0,34
Deniz Port. Altın Fonu 0,058250 -0,34
Ak Portföy Altın Fonu 0,107160 -0,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,113152 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cansu Dere Işın Karaca Hakan Taşıyan
Spor Yücel İldiz Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 14:07:49. #1.14#
title