Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
22.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:03
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087146
|-0,92
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|747,583121
|-0,79
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,140386
|-0,71
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059306
|-0,59
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044485
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009108
|-3,74
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035295
|-0,92
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,099089
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082692
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042327
|-0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053368
|-1,72
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,672374
|-1,16
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,099162
|-1,13
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,116900
|-0,98
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107651
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034860
|-1,94
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,134084
|-0,79
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,109156
|-0,65
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034488
|-0,55
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,379868
|-0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029292
|-0,74
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,252958
|-0,70
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,011539
|-0,60
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,218246
|-0,60
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030601
|-0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132982
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067531
|-0,34
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058250
|-0,34
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107160
|-0,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113152
|-0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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