Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035748 -1,14 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061015 -0,82 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,204899 -0,52 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083711 -0,50 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069560 -0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008910 -2,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,363449 -1,97 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,532739 -1,26 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043012 -1,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023250 -0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099659 -2,97 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,409762 -2,89 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052581 -2,83 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,762422 -2,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074438 -2,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050246 -1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,762324 -1,84 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734532 -1,18 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,524323 -1,15 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,432367 -1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,192554 -2,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,768803 -1,89 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,004564 -1,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,966776 -1,33 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,069616 -0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,516069 -7,22 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,584182 -1,83 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,293776 -1,66 HSBC Portföy Altın Fonu 3,953744 -0,58 Gedik Portföy Altın Fon 1,014433 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara