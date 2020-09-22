Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035748 -1,14
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
22.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:47

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035748 -1,14
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061015 -0,82
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,204899 -0,52
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083711 -0,50
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069560 -0,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008910 -2,42
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,363449 -1,97
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,532739 -1,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043012 -1,11
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023250 -0,70
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099659 -2,97
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,409762 -2,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052581 -2,83
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,762422 -2,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074438 -2,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050246 -1,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,762324 -1,84
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734532 -1,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,524323 -1,15
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,432367 -1,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,192554 -2,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,768803 -1,89
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,004564 -1,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,966776 -1,33
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,069616 -0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,516069 -7,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,584182 -1,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,293776 -1,66
HSBC Portföy Altın Fonu 3,953744 -0,58
Gedik Portföy Altın Fon 1,014433 -0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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