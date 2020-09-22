Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035748 -1,14
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
22.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:47
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035748
|-1,14
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061015
|-0,82
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,204899
|-0,52
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083711
|-0,50
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069560
|-0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008910
|-2,42
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,363449
|-1,97
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,532739
|-1,26
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043012
|-1,11
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023250
|-0,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,099659
|-2,97
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,409762
|-2,89
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052581
|-2,83
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,762422
|-2,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074438
|-2,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050246
|-1,95
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,762324
|-1,84
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,734532
|-1,18
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,524323
|-1,15
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,432367
|-1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,192554
|-2,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,768803
|-1,89
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,004564
|-1,40
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,966776
|-1,33
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,069616
|-0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,516069
|-7,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,584182
|-1,83
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,293776
|-1,66
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,953744
|-0,58
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,014433
|-0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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