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Kastamonulu üreticiler, "Kontrplak sektörü, Türkiye'nin talebini karşılayacak durumda"

Kontrplak Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, kontrplak sektörünün tüm Türkiye'nin talebini karşılayacak durumda olduğunu ve ithalata gerek kalmadığını söyledi.

Kastamonulu üreticiler,
26.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:53

Kontrplak Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, kontrplak sektörünün tüm Türkiye'nin talebini karşılayacak durumda olduğunu ve ithalata gerek kalmadığını söyledi.

Ahşap sektörünün geldiği noktayı anlatan Kontrplak Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Ercan, ahşap sektörünün çok iyi bir noktada olduğuna dikkat çekerek, tüm Türkiye'nin kontrplak ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Sektörün başarısını ve üretim kapasitesini anlatan Dernek Başkanı Ercan, "Bugün baktığımızda, Türk kontrplak üreticileri özellikle son iki yıl içerisinde başlattıkları yatırımlarını tamamlamış durumdalar. Türk kontrplak üretim kapasitesi bugün önceki yıllara nazaran neredeyse bir misli artmış konumda. Bugün Türkiye'nin kontrplak talep miktarını göz önüne aldığımızda mevcut talebi karşılayacak seviyeye ulaşmış hatta geçmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz kontrplak ürünü birçok farklı alanda kullanımı olan ve birçok sektöre de hizmet veren bir ürün grubu. Bugün KONÜDER çatısı altında olan üreticilerimiz üretim kalitesi noktasında geldikleri seviye ile her alanın ihtiyacını karşılayacak ürün kalitesi seviyesine ulaşmış durumdalar. Ki bunu edinmiş oldukları ulusal ve uluslararası standart ve yeterlilik belgeleri ile de ispat ediyorlar" dedi.

İhracatta yeni bir başarı hikayesinin de yazıldığının altını çizen Ercan, "Diğer yandan ülkemizde başta inşaat olmak üzere yaşanan daralma sürecinin etkisi ile dış pazarlara yönelen Türk Kontrplak ürünleri yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı. Bugün Türk kontrplak ürünleri hemen hemen dünyanın tüm kıtalarına ihraç edilmeye başlandı ve daha da önemlisi devamlılık arz etmeye başlandı. İnşaat olsun, ambalaj olsun, mobilya benzeri bir çok sektörde global seviyede ön plana çıkan dünya markaları Türk kontrplağını kullanır duruma gelmeye başladı. Yaşanan daralma sonrasında oluşacak yeni Pazar yapısında şartlar farklılaştığı için bundan sonraki süreçte ithal ürünlere artık gerek duyulmayacak" diye konuştu.

Ercan, 2019 yılı Haziran ayı sonunda Ankara'da gerçekleşen Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) seçimlerinde başkan seçilmişti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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