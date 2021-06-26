KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 18 sporcu katılıyor. Antrenmanlar, başantrenörü Ahmet Çınar, antrenörler Yavuz Kılıç ve Oktay Çiçek ile akademik danışman Doç. Dr. Mehmet Söyler sorumluluğunda devam ediyor.

Milli takım başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların oldukça verimli geçtiğini kaydederek, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Günde çift antrenmanla çocuklarımızı Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz." dedi.

Kampın 30 Haziran'da sona ereceğini dile getiren Çınar, "İlk günlere göre sporcularımız çok önemli ilerleme kaydetti. Bu ilerlemeyi Gürcistan'da ringe yansıtıp, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Boksörlerden Dilan Balakkız ise İzmir bölgesi sporcusu olduğunu aktararak, "Arkadaşlarımızla diyaloglarımız çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor