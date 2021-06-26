KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 18 sporcu katılıyor. Antrenmanlar, başantrenörü Ahmet Çınar, antrenörler Yavuz Kılıç ve Oktay Çiçek ile akademik danışman Doç. Dr. Mehmet Söyler sorumluluğunda devam ediyor.

Milli takım başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların oldukça verimli geçtiğini kaydederek, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Günde çift antrenmanla çocuklarımızı Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz." dedi.

Kampın 30 Haziran'da sona ereceğini dile getiren Çınar, "İlk günlere göre sporcularımız çok önemli ilerleme kaydetti. Bu ilerlemeyi Gürcistan'da ringe yansıtıp, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Boksörlerden Dilan Balakkız ise İzmir bölgesi sporcusu olduğunu aktararak, "Arkadaşlarımızla diyaloglarımız çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.
FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:32:13. #1.16#

title