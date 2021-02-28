KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde
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KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde

28.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:46

Milli boksör Serhat Güler, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Serhat Güler, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Erkek Boks Milli Takımı'nın kaptanı da olan Serhat Güler, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kariyerinde Balkan şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ile Türkiye şampiyonlukları bulunan, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, yumruklarını olimpiyat madalyası için sallıyor.

Serhat Güler, AA muhabirine, olimpiyat kota maçları için uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Takım olarak hazırlıkları güzel şekilde sürdürdüklerini anlatan Serhat, "Özbekistan ve Azerbaycan ile ikili kamplarımız oldu. Bu iki takım, dünya sıralamasında iyi sırada olan takımlar. Özbekler zaten dünya sıralamasında birinci sırada. Özbeklerin ikinci adamıyla maç yaptım ve maçı aldım." diye konuştu.

Performans olarak her geçen gün daha iyi seviyeye geldiklerini dile getiren Serhat, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda hedefim altın madalya. Önümüzde kota maçları var. İnşallah kotayı alırsak olimpiyatlara gideceğiz. Takımda lakabım sırtlan. Tuttuğunu koparan bir insan olduğum için sırtlan lakabını taktılar. Kota maçlarında tuttuğumu kopararak olimpiyatlarda bunu altınla taçlandırıp ülkemize o madalyayı getirip bayrağımızı yukarı çekeceğiz. Altın madalyayla İstiklal Marşı'mızı okuyup tüm dünyaya dinleteceğiz."

KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde
KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde
KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde
KASTAMONU - Milli boksör Serhat Güler, olimpiyat vizesi peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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