Kastamonu'da kar nedeniyle 181 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 181 köye ulaşım sağlanamıyor

24.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:56
Kastamonu'da kar nedeniyle 181 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 32, Azdavay'da 5, Bozkurt'ta 13, Cide'de 7, Devrekani'de 15, Doğanyurt'ta 20, İhsangazi'de 11, İnebolu'da 34, Küre'de 30, Şenpazar ve Taşköprü'de 3'er, Ağlı ve Tosya'da 4'er olmak üzere 181 köy yolu kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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