Kastamonu'da jandarma ekipleri bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarların bakımını gerçekleştirdikten sonra şehit mezarlarına su döküp başuçlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Ekipler, mezarların çevresindeki otları da temizledi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, şehit yakınlarına sabır dileyerek, "Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçemizde medfun bulunan şehitlerimizin mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı. Eskiyen bayraklarımız değiştirildi ve bayrak direkleri boyandı. Şehit yakınlarımız şehitlerimizi ziyaret edebilecek. Aileler, ziyarete geldiklerinde mezarlıkları bakımlı bulsunlar istedik. Jandarma teşkilatımızın kahraman mensuplarını, titiz çalışmaları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA