Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldı

Kastamonu Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 2020-2021 sezonu Süper Ligi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kastamonu Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 2020-2021 sezonu Süper Ligi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kastamonu Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 43-25 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen seremoni ile Hentbol Kadınlar 2020-2021 Süper Ligi şampiyonluk kupasına da kavuşarak çifte sevinç ve coşku yaşadı.

Hentbol Kadınlar 2020-2021 Süper Lig Şampiyonu olan Kastamonu Belediyespor GSK, kupasını Türkiye Kupası yarı final maçının ardından düzenlenen seremoni ile aldı. Finale yükselmenin mutluluğunu yaşayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşma sona erdikten sonra finale yükselmenin mutluluğunun yanında şampiyonluk kupasını da alarak çifte sevinç ve coşku yaşadı. Şampiyonluk Kupası'nı Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinloğlu'nun elinden alan Kastamonu Belediyespor, zorlu geçen sezonun ardından kazanılan kupayı havaya kaldırmanın gururunu yaşadı.

Vidinloğlu: "Hedefimiz çifte kupa"

Hem kulüp hem de Kastamonu için Türkiye Kupası'nda final oynamaya hak kazanmanın çok büyük bir gurur olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinloğlu, şunları kaydetti:

"Kızlarımıza bu gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada aynı zamanda Türk kadının gayretine, mücadelesine şahit olduk. Bildiğiniz üzere 10 Aralık 1919, Kastamonulu kadınların yurdumuzun işgalinin protesto ettikleri, Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesine destek verdikleri, dünyaya seslerini duyurdukları ilk Türk kadın mitingidir ve Kurtuluşun fitilini ateşlemişlerdir. Şu anda ifade etmek isterim ki aynı duygular içerisindeyim. Kızlarımıza bu gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimize Süper Lig şampiyonluk kupasını getiren kızlarımızın aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da getireceklerinden şüphem yok. Sporun bir şehrin tanıtımında, bilinirliğinde önemli bir pay sahibi olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle takımımıza maddi manevi tüm desteğimizi de veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı