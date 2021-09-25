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Kastamonu Belediyespor-Krim Mercator maçının ardından

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor-Krim Mercator maçının ardından

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Slovenya'nın Krim Mercator takımına 24-23 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, önlerindeki maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.

KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Slovenya'nın Krim Mercator takımına 24-23 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, önlerindeki maçlarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda yapan Buceschi, galibiyetten dolayı rakip takımı tebrik etti.

Maç boyunca sporcularının mücadele ettiğini dile getiren Buceschi, "Son ana kadar savaştık. Özellikle son 5 dakikada gol bulmakta sorun yaşadık." dedi.

Yeni bir takım olduklarına işaret eden Buceschi, "Zamana ihtiyacımız var. Bugün yeni oynayan bir oyuncumuz var. Daha bir antrenmana çıktı ve bugün maça çıktı. İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kastamonu Belediyesporlu sporculardan Betül Yılmaz da maçın başından sonuna kadar canla başla savaştıklarını ifade etti.

Krim Mercator'un antrenörü Uros Bregar ise maçın zor olacağını bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun son üç maçı izlemiştik. Bugün karşımızda iyi bir Kastamonu vardı ancak özellikle kanat oyuncularını durdurmayı başardığımızı düşünüyorum. Rakibimizi ve hocamızı tebrik etmek istiyorum. Çok konsantre bir Kastamonuspor vardı. Neredeyse eşit bir skora rağmen kazanmayı bildik. Deplasmanda galibiyet almak bizim için çok önemli."

Krim Mercator takımı sporcusu Katarina Krpez da ilk puanlarını aldıklarını belirterek, "Zor olacağını biliyorduk. İlk dakikadan son dakikaya kadar savaştık. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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