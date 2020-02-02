Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na coşkulu karşılama

02.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 00:24

Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Schaeffler'i dün deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kastamonu Belediyespor'a karşılama töreni düzenlendi.

Yurda dönen takım için kulüp binası önünde düzenlenen törende, otobüsten inen sporculara çiçek verilirken, meşaleler yakılıp, konfetiler atıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ligi artık size hafif geliyor. Avrupa'da üst üste üç maç kazanmak gibi bir başarı gösterip, bir maç kala gruptan çıkmayı garantilemek büyük bir başarı. Neden EHF Kupası Kastamonu'ya gelmesin? Eminiz ki siz bunu başaracaksınız." ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise "İnşallah hep beraber omuz omuza, sırt sırta vereceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz. Yeter ki siz birbirinize güvenin. Kastamonu size güveniyor. Siz Kastamonu'nun değil Türkiye'nin gururusunuz." diye konuştu.

Belediye başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Vidinlioğlu, bu mutluluğu kupayla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Günal: "Sporcu arkadaşlarımı kutluyorum"

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, ilk iki maçta yenilmelerine karşın, çeyrek final hedefine ulaştıklarını anlattı.

Potansiyele sahip bir kadroları bulunduğunu kaydeden Günal, "Gruptan çıkmanın bizim için sürpriz olmayacağını söylemiştik. Bizim için sürpriz, ilk Debrecen (Schaeffler) maçını evimizde kaybetmekti. Orada kazanmak bizim için sürpriz değildi. Ben sporcu arkadaşlarımı bu başarıyı elde ettikleri için kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için düzenlenen karşılama töreni hakkında da konuşan Günal, "Spor yaşamımda gördüğüm çok nadir, hatta emsalsiz olaylardan bir tanesi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasındayız." şeklinde konuştu.

Sporculardan Elif Sıla Aydın ise "Böyle bir karşılamayla şehre gelmemiz çok güzel oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Oraya giderken heyecanlıydık. Gruptan çıkacağımıza inancımız tamdı. Bu galibiyetin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Tabii ki finali hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA