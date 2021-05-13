Kassam Tugayları, kara harekatı yapması durumunda İsrail'e "ağır bir ders vermeye hazır olduklarını" açıkladı
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Kassam Tugayları, kara harekatı yapması durumunda İsrail'e "ağır bir ders vermeye hazır olduklarını" açıkladı

Kassam Tugayları, kara harekatı yapması durumunda İsrail'e 'ağır bir ders vermeye hazır olduklarını' açıkladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail-Filistin geriliminde Tel Aviv yönetiminin kara harekatı başlatmasına Hamas'tan misilleme mesajı geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız" dedi.

Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam eden İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE BİNLERCE ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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