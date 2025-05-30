Galatasaray'ın her zaferinde, sarı-kırmızılı formasıyla dans eden bu taraftar adeta kulübün maskotu haline geldi. AncakKadir Ircı bu sefer üzücü bir haberle gündem oldu. Peki, Kaskas Kadir'in parmakları neden kesildi? Osimhen'le dans eden Kadir Ircı'ya ne oldu?

KASKAS KADİR'İN PARMAKLARI NEDEN KESİLDİ?

simhen'le dans eden Kadir Ircı, yaşadığı iş kazası sonucu parmakları kesildi.

OSİMHEN'LE DANS EDEN ROMAN (KADİR IRCI) KİM?

Maç sonrası düzenlenen kutlamalarda Osimhen ve sosyal medyada ün kazanan dansçı taraftar, sonunda bir araya geldi. Tribünlerin önünde açılan müzikle birlikte ikili, karşılıklı dans etmeye başladı. Neşeli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kaskas Kadir lakaplı Kadir Ircı, Romanlara özgü dansları ile Osimhen için yaptığı danslarla gündem olmuştu.