Kasımpaşalı Tirpan'ın büyük dramı! Eşinin yanında olmak istiyor ama izin çıkmadı
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Kasımpaşalı Tirpan'ın büyük dramı! Eşinin yanında olmak istiyor ama izin çıkmadı

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Eşi iki sene önce MS hastalığına yakalanan Mickael Tirpan, takımdan ayrılmak için izin istedi. Geçen sezon eşinin tedavisinde yanında olabilmek için Fortuna Sittard'da kiralık oynayan Tirpan, çok daha az bir maaşla yine aynı takımda oynamak istediğini iletti. Bu sezon için izin verilmeyen Tirpan, yönetimden anlayış bekliyor.

Fanatik'in haberine göre; Kasımpaşa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Mickael Tirpan, eşinin sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

"ZİHİNSEL OLARAK İYİ DEĞİLİM"

Eşi iki sene önce hastalığa yakalanan 27 yaşındaki futbolcu ülkesinde verdiği röportajda, "Şu anda zihinsel olarak çok kötü günler geçiriyorum. Sadece ailemin yanına dönmek istiyorum. Belçika'ya her döndüğümde, ertesi gün ailemden tekrar ayrılmak zorunda olduğumu biliyorum. İşin en zor kısmı bu" dedi.

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"PERFORMANS GÖSTEREMEYECEĞİM"

Belçikalı oyuncu, "Eşimin yanında olmak zorundayım. Çok daha az bir maaşa gideceğim. Kafam yerinde olmadığında en üst seviyede performans gösteremeyeceğimi görüyorlar. Dileğim değişmedi. Geri dönmek istiyorum ama bunu değiştirecek gücüm yok. Ama hala umutluyum" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşalı Tirpan'ın büyük dramı! Eşinin yanında olmak istiyor ama izin çıkmadı
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