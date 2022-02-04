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Kasımpaşa, Tunay Torun'u kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kasımpaşa, Tunay Torun'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde takviyelerine devam eden Kasımpaşa, son olarak Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipte 2014-17 yılları arasında forma giyen Tunay Torun, sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı. 14 maçta 5 kez ilk 11'de görev alan tecrübeli kanat oyuncusu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.Tunay Torun'un transferiyle ilgili Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.


Kasımpaşa, Tunay Torun'u kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Fatih Karagümrük, Tunay Torun, Kasımpaşa, Spor, Haber

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