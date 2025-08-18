Kasımpaşa Trabzonspor hangi kanalda? Kasımpaşa Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

KASIMPAŞA TRABZONPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Trabzonspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Kasımpaşa Trabzonspor maçını izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA TRABZONPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.