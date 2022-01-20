Kasımpaşa maçından notlar

Galatasaray'da 4 değişiklikTorrent ilk kez evindeCampos tribündeKasımpaşa tek ismi değiştirdiAhmet Çalık unutulmadıDonk tribünlere çağrıldı Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'da 4 değişiklik

Torrent ilk kez evinde

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda ise Kasımpaşa'da oynayan Ryan Donk, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, deneyimli futbolcuyu maç öncesinde tribünlere çağırarak lehine tezahüratlarda bulundu.