Kasımpaşa, Süper Lig'in yeni sezonu için Adnan Süvari ismini önerdi Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonuna ligin 2020/21 sezonunun Türk futboluna damga vuran Adnan Süvari'nin ismiyle oynanmasını önerdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun hangi isimle oynanacağı şimdiden merak konusu oldu. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ise Süper Lig'in yeni sezonu için Türkiye Futbol Federasyonuna, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun unutulmaz futbolcu Adnan Süvari ismiyle oynanmasını önerdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan yazıda, son yıllarda Süper Lig'in Türk futboluna damga vurmuş isimlerle anılmasının dostluk ve centilmenliği pekiştirdiği vurgulandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor camialarına mal olan efsanevi karakterlerin adına oynanan sezonların, spor dünyasında kalıcı izler bırakmakla birlikte vefa duygusunu da ön plana çıkardığı ifade edilen yazıda, "Lefter Küçükandonyadis, Süleyman Seba, Turgay Şeren, Hasan Doğan, İlhan Cavcav ve Cemil Usta sezonları futbol tarihimizi zenginleştirmiştir. Bu bağlamda, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna İzmir futboluna yön veren Adnan Süvari'nin adının verilmesini görüş ve tensiplerinize sunarız" denildi.

Adnan Süvari

"MEMNUNİYETLE KARŞILANACAKTIR"

Süvari'nin Ege futbolu için önemli bir isim olduğuna yer verilen açıklamada "Adnan Süvari, Göztepe'de futbolculuk, teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 1970'li yıllarda İzmir ekibini Avrupa kupalarında zaferden zafere taşımıştı. İlklere imza atıp Göztepe'ye Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan ve manevi değeri yüksek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da İzmir'e getiren Adnan Süvari, tüm Ege bölgesinin saygı ve sevgi duyduğu bir karakterdir. Yeni sezona Adnan Süvari adının verilmesi kamuoyunda memnuniyetle karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE YAPTI

Adnan Süvari, 1926 yılında Aydın'da dünyaya geldi. İlkokulu İtalyan Mektebi'nde, ortaokulu Saint Josef Lisesi'nde, liseyi Avusturya Lisesi'nde okudu. Ardından Ticaret Fakültesi'ni bitirdi. Süvari gençlik yıllarında çok iyi basketbol oynardı. Daha sonra futbola merak sardı. O dönemin iyi takımlarından Pamuk Mensucat'ta hem futbol oynadı, hem de antrenörlük yaptı. Tekstil mühendisliği eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Dönüşünde önce Karşıyaka'yı çalıştırdı, ardından efsanevi Göztepe takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 6 Haziran 1991'de vefat eden Süvari, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

EFSANELER ONURLANDIRILIYOR

Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014/15), Hasan Doğan (2015/16), Turgay Şeren (2016/17), İlhan Cavcav (2017/18), Lefter Küçükandonyadis (2018/19), Cemil Usta (2019/20) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

Kaynak: AA