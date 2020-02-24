Kasımpaşa'da 3 değişiklik

24.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:03

Sahasında Denizlispor'u ağırlayan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçındaki kadrodan 3 isimde değişikliğe gitti.



Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'nın Denizlispor'u ağırladığı müsabakada Teknik Direktör Fuat Çapa'dan kadroda 3 değişiklik geldi. Çapa, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında forma şansı verdiği Tarkan, Thiam ve İlhan'ı yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Yusuf Erdoğan, Hajradinovic ve Koita'ya görev verdi. Lacivert-beyazlı ekibin teknik adamı Fuat Çapa'nın Denizlispor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:



"Ramazan, Hadegjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Ndongala, Aytaç, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Koita" - İSTANBUL

Kaynak: İHA