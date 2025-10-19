Kasımpaşa Ç.Rizespor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Kasımpaşa Ç.Rizespor nerede hangi kanalda?

Ligde kritik bir mücadeleye sahne olacak Kayserispor - Samsunspor maçı öncesi, canlı yayın detayları ve maç saati futbol tutkunlarının gündeminde. İzleyiciler, karşılaşmanın yayın hakları ve izleme seçenekleri hakkında bilgi edinmek istiyor.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Taraftarların büyük merakla beklediği karşılaşma 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri şöyle:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Türksat Uydusu ve İnternet Üzerinden: Şifreli yayın

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kayserispor - Samsunspor karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü oynanacak.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kayserispor - Samsunspor maçı, Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE ÖNE ÇIKANLAR

• Tarih: 19 Ekim 2025

• Saat: 14.30

• Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu (Kayseri)

• Yayın: Bein Sports 1

• Turnuva: Trendyol Süper Lig