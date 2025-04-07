Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Kasımpaşa Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ ÖZET

Kasımpaşa Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.