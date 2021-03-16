Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki 4 mahalleye halı saha yapılıyor
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Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki 4 mahalleye halı saha yapılıyor

16.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:44
Kaş Belediyesi tarafından ilçedeki 4 mahalleye halı saha yapılıyor

Kaş ilçesinde Belediye tarafından ilçedeki 4 mahalleye halı saha yapılıyor.

Kaş ilçesinde Belediye tarafından ilçedeki 4 mahalleye halı saha yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, halı sahaların Karadağ, Üzümlü, İslamlar (Akbel mevkisi) Mahallesi ile Kasaba ve Uğrar mahallerinin birlikte kullanabileceği Seyirçam mevkisinde yapılacağı belirtildi.

İhalesi yapılan halı sahaların 20 metre eninde ve 40 metre genişliğinde olacağı kaydedildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençler için spor alanları oluşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, "İlçemizdeki 4 mahallede oluşturulacak halı saha yapım ihalesini gerçekleştirdik. Yapımına en kısa sürede başlayacağız. İlçemize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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