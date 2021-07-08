Kaş Belediyesinin güreş takımı Edirne'ye uğurlandı

Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 660. Kırkpınar Güreşlerine katılmak üzere dualarla Edirne'ye uğurlandı.

Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 660. Kırkpınar Güreşlerine katılmak üzere dualarla Edirne'ye uğurlandı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, uğurlama öncesinde 19 güreşçi ve antrenör Barış Alagöz ile bir araya geldi.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, her zaman sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Güreşin sadece spor olmadığını, kişiliği, kimliği ve performansı da etkilediğine dikkati çeken Ulutaş, "Spor yaparak kötü alışkanlıklardan kendimizi muhafaza ediyoruz. Dostluk, kardeşlik hukukumuz oluşuyor. Spor, kardeşlik için barış için dostluk için bulunmaz kaftan." dedi.

Ulutaş, sporculara müsabakalarda başarı dileyerek, "Kaş'ı, Antalya'yı en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Sizler oldukça Kaş'ın sesi daha çok duyulacaktır. İnşallah, hem ülke hem dünya çapında sizleri iftiharla izleyeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Kafilenin uğurlanmasına, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu ve sporcuların aileleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci