Karting yarışlarında sezon Tuzla'da açılacak

Karting heyecanı İstanbul Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla başlayacak.

Karting heyecanı İstanbul Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 5-6 Haziran'da Tuzla Belediyesi katkılarıyla seyircisiz olarak İstanbul Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

Senior, junior, mini ve master kategorileri yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenecek TOSFED Micro Destek Kupası'nda 9 yaş altı sporcular piste çıkacak. 5 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyon kapsamında, saat 13.00'te sıralama turları ve 14.25'ten itibaren de ilk yarışlar yapılacak.

Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü saat 10.40'da başlayacak yarışların ardından 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur