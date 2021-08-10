Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor
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Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor

Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından yapımına devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Sarımeşe Mahallesi Farabi Sokak'da asfalt serim çalışmasını inceledi. Ekipler tarafından 6 metre genişliğinde 70 metre uzunluğundaki Farabi Sokağa 100 ton asfalt serildi. Ayrıca ekipler tarafından Köseköy Mahallesi Şahin Sokak da altyapı sonrasında bozulan yerler yeniden yapıldı.

Kent Meydanı'na ulaşımı sağlayacak olan Ataevler Köprüsü'nde yapılan çalışmaları ve köprü altında bulunan Kemalpaşa Caddesi'nde yapılacak olan kavşak projesini inceleyen Başkan Kocaman projenin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Ataevler Köprüsü yaya ve araç geçişini sağlayacak, 2 şerit halinde, 12 metre genişliğinde ve 450 metre uzunluğunda olması planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden Kartepe Kent Meydanı'na bağlantıyı sağlayacak.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseköy Mezarlığı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman yetkililerden bilgi adlı. Belediye ekipleri tarafından 12 bin metre kare alan üzerinde bulunan Köseköy Mezarlığı'nda çevre düzenlemesi, ana aks ve ara yol bağlantılarının beton atımı, bakım, onarım ve toprak serimi çalışmaları devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sivil Toplum Merkezi çevresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bin metre kare alanda düzenleme çalışmaları yapılırken, toprak serim ve tesviye çalışmaları tamamlandı. Ekipler, merkez çevresine 15 adet ıhlamurun yanı sıra çeşitli bitkiler dikerek çevreyi güzel bir görünüme kavuşturdular.

Köseköy Mahallesi'nde bulunan Hacıhalim Merkez Camii Şadırvan inşaatı tamamlandı. Hacıhalim Merkez Camii'nin kullanılamaz duruma gelen şadırvanı, Etüt ve Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz bir çalışma sonrasında tamamlandı. Ekipler tarafından abdest alma yerinde bulunan 10 adet oturakların değiştirilmesinin yanı sıra, yerler, duvarlar ile su tesisatı yenilendi. Ekipler Hacıhalim Camii'de bulunan 4 tuvaleti yenileyerek Kartepelilerin hizmetine sundu. - KOCAELİ

Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kartepe'de hizmet yatırımları hızla ilerliyor - Haberler Ekonomi
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