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Zabıta Müdürlüğü, Karatepe, Kartepe, Ekonomi

Kartepe'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilgili birimlerin ekipleri ile birlikte ilçede bulunan iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

20.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:58
Kartepe'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilgili birimlerin ekipleri ile birlikte ilçede bulunan iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Karatepe'de korona virüsle mücadele sürüyor. Bir yandan dezenfekte çalışmaları sürerken, diğer yandan da Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fahiş fiyat denetimi yaptılar.

Ekipler denetimler kapsamında kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil başta olmak üzere bütün ürünlerin fiyatlarını inceledi. Ekipler ilçedeki alışveriş merkezleri ile marketlere giderek faturaları ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını inceleyip işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca fırınlarda hijyen denetiminde bulundular.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Korona virüsüne karşı hijyen sağlamaya çalışan hemşehrilerimizin hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışının önüne geçmek için alışveriş merkezleri ve marketlerde kontrollerimize devam ediyoruz. Ekiplerimiz işletmecilere anormal artışlara karşı ve hijyen ürünlerinin bir anda tükenmemesi için toplu satış yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugünleri hep birlikte tedbir alarak ve moralimizi yüksek tutarak aşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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