Kartal'da Trafik Kazası : 2 Yaralı
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Atalar Sahil Yolu, Çanakkale Caddesi kavşağı yakınında Pendik yönünde seyreden Enes Cevizli'nin kullandığı 34 RJ 1909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.
Kazada, Cevizli ile yanındaki Kamil Suna araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile Kamil Suna'yı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor.