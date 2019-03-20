Kartal Belediyesi Okullarda Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde doğal afetlere karşı "sosyal bilinç" oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi; ilçedeki eğitim öğretim kurumlarında verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan 'Temel Afet Bilinci' eğitimlerine devam ediyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nde görevli profesyonel arama-kurtarma ekiplerinin, doğal afetlerde yapılması gerekenleri anlattığı 'Temel Afet Bilinci' eğitimi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. İki oturum halinde toplam 300 öğrencinin katıldığı eğitimde Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar afet bilinci ve afet öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Olası bir İstanbul depremine ve diğer doğal afetlere yönelik hazırlanan 'Temel Afet Bilinci Eğitim' projesi kapsamında öğrencileri, afet sırasında neler yapılması gerektiği, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durum telefonları hakkında bilgilendiren uzmanlar, öğrencilere afet sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda da hayat kurtaran ipuçları verdi. Anlatılanların uygulamalı olarak da gösterildiği eğitim sırasında öğrencilerin sorduğu sorular ekip tarafından yanıtlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA