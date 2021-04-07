Karşıyaka zorlu deplasmanda puan arayacak

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 30. haftasında konuk olacağı zorlu İçel İdman Yurdu deplasmanında puan arayacak.

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 30. haftasında konuk olacağı zorlu İçel İdman Yurdu deplasmanında puan arayacak.

Karşıyaka, ligin 30. hafta maçında İçel İdman Yurdu'na konuk olacak. Yarın saat 13.30'da başlayacak mücadele Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Talha Öztürk'ün yöneteceği maçta Hasan Cebeci ve Hasan Hüseyin Yazıcılar yardımcılık görevini yürütecek.

Karşıyaka puan arıyor

Ligin son 5 haftası öncesinde Karşıyaka, play-off iddiasını sürdürüyor. 37 puanla 8. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, zorlu İçel İdman Yurdu deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Batman Petrolspor'u konuk ettiği maçtan 1 puanla ayrılan İzmir temsilcisi, bu maçta yaşadığı moral bozukluğunu Mersin'de telafi etmek istiyor.

Deplasmanda oynadığı son 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılan yeşil-kırmızılılar, bu maçla beraber kötü istatistiğini de sonlandırmaya çalışacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı