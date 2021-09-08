Karşıyaka'ya Menemenspor'dan golcü
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Karşıyaka'ya Menemenspor'dan golcü

Karşıyaka'ya Menemenspor'dan golcü
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırıp toplamda 10 takviye yapan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde Menemenspor'dan 23 yaşındaki gurbetçi golcü Okan Yılmaz'la da anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırıp toplamda 10 takviye yapan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde Menemenspor'dan 23 yaşındaki gurbetçi golcü Okan Yılmaz'la da anlaştı. Transferde son olarak Çorumspor'dan 2 yıllığına kiralık olarak 23 yaşındaki stoper Batuhan Demirel ve Şanlıurfaspor'dan yine 2 yıllığına 24 yaşındaki merkez orta saha Sefer Kanıtemiz'i kadrosuna katan Kaf-Kaf, Okan'ı da renklerine bağladı.

Avusturya'da FC Wacker, SK Vorwarts Steyr formalarını giydikten sonra geçen sezon devre arasında Menemenspor'a imza atan Okan, TFF 1'inci Lig'de 4'ü ilk 11'de 8 maçta görev yapıp skor üretemedi. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Fenerbahçe'den 2 yıllığına kiralanan forvet Barış Sungur'un lisansı da çıkarıldı. Kaf-Kaf'ta altyapı patentli oyunculardan Özkan, kiralık olarak Bergama Belediyespor'a gitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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